Maschere e divertimento | La festa più inclusiva

Ai piedi della Rocca si comincia oggi e ci sarà anche un carro spciale, a misura di disabilità. Quattro le sfilate del carnevale dei bambini di San Miniato Basso, promosso dal Comitato carnevale, dalla Casa Culturale e dal Circolo Arci di San Miniato Basso, con la prima oggi dalle 15, nell’area esterna della Casa Culturale dove ci sarà la sfilata dei carri che daranno ufficialmente il via a questa 48esima edizione, insieme all’Orchestra Area Tre che accompagnerà i carri per tutto il pomeriggio. La seconda sarà il 1 febbraio, d con l’animazione per tutto il pomeriggio, la terza l’8 febbraio, ancora con le musiche dell’Orchestra Area Tre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

