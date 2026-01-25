Martina Franca | colpito da un fulmine sì stacca l’angolo del cornicione di un palazzo e finisce su un’auto Nel pomeriggio

Nel pomeriggio a Martina Franca, un temporale intenso ha causato un forte acquazzone, con circa 50 millimetri di pioggia in cinque ore. Durante l’evento, un fulmine ha colpito un edificio, staccando un angolo del cornicione di un palazzo e finendo su un’auto sottostante. L’episodio ha evidenziato l’intensità delle precipitazioni e i rischi associati ai temporali di questa portata.

Nel pomeriggio del temporalone a Martina Franca la precipitazione è stata di quasi 50 millimetri in cinque ore. In particolare è stata di quattro millimetri di pioggia in cinque minuti, poco prima delle 16. Questo con corredo di fulmini. Uno in particolare ha danneggiato un pezzo di cornicione del palazzo nel quartiere Fabbricarossa. Il distacco di quel grosso frammento di muratura, da una quindici di metri di altezza, ha danneggiato un'automobile parcheggiata. Intervento di vigili del fuoco e polizia locale, area transennata.

