marianucci ed ambrosino fuori rosa strappo totale con conte

Marianucci e Ambrosino sono stati esclusi dalla rosa del Napoli, in seguito a un disaccordo con l’allenatore Antonio Conte. La decisione riguarda i giocatori disponibili per la prossima trasferta contro la Juventus a Torino. Questo episodio segna un’ulteriore tensione all’interno della squadra, evidenziando divergenze tra staff tecnico e alcuni elementi del roster.

I giocatori a disposizione di Antonio Conte, in vista della gara di Torino contro la Juventus di Spalletti, rischiano di essere ridotti all’osso. Alla marea di infortuni in casa partenopea, si aggiungono l’esclusione di Marianucci e Ambrosino, sempre più in procinto di lasciare Napoli in questa sessione di mercato. “Nonostante la situazione da “codice rosso” non fa sconti ad Ambrosino e Marianucci che in questi giorni hanno scelto di non allenarsi in gruppo seguendo la linea aventiniana e polemica decisa dal loro procuratore Giuffredi. E Conte li ha messi fuori rosa, in pratica. E poco importa se due in più sarebbe comunque serviti come il pane in questo periodo di carestia. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

