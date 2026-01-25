Maria Novella e le altre quattro giovani donne e il teatro d' opera | La musica è la nostra forma di comunicazione

Maria Novella e le sue colleghe, giovani interpreti del teatro d'opera, condividono come la musica rappresenti la loro principale forma di comunicazione. Da quattro anni, Rai Radio 3, attraverso il Concorso «Voci in Barcaccia», promuove e valorizza il talento nel settore lirico, offrendo un'importante piattaforma per le nuove generazioni di artisti.

Da quattro anni Rai radio 3 diventa la fabbrica del talento grazie al concorso lirico «Voci in Barcaccia, Largo ai Giovani». Un modo per portare in tutte le case d'Italia non solo l'opera ma anche storie di disciplina, talento, bellezza. Sono quelle di Maria Novella Malfatti, Ilaria Sicignano, Ilaria Monteverdi e Mariam Suleiman, le prime quattro vincitrici. Donne, giovani, volitive, che incarnano un'immagine diversa della professione nel Belpaese: consapevole, colta, contemporanea. Tra un camerino e una valigia da fare, tra una prova e un debutto, mentre la quinta edizione di Voci in Barcaccia Largo ai giovani ha preso avvio alla Sala A di via Asiago a Roma, quattro giovani donne raccontano perché la radio ha dato corpo al proprio sogno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

