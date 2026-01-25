Mare in tempesta coste a rischio | cosa ci insegna l’uragano Harry

L’uragano Harry ha ricordato quanto siano vulnerabili le coste di fronte a eventi climatici estremi. Questa situazione evidenzia l’importanza di adottare pratiche sostenibili che proteggano il nostro patrimonio naturale. Secondo l’ONU, lo sviluppo sostenibile mira a soddisfare i bisogni attuali senza compromettere le risorse delle future generazioni. Riconoscere e affrontare i rischi ambientali è fondamentale per preservare l’equilibrio tra uomo e natura.

Secondo la Commissione Mondiale sull’ Ambiente e Lo Sviluppo dell’ONU, lo Sviluppo Sostenibile è “Quello sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i loro”.Insomma la sostenibilità, di cui tanto si parla.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Il Sud in ginocchio dopo il ciclone Harry: il mare cancella le coste. E ora sull’Italia arriva anche la neveDopo il passaggio del ciclone Harry, il Sud Italia si confronta con i danni causati da intense mareggiate e venti forti, che hanno provocato ingenti danni alle coste e alle infrastrutture.

mare in tempesta costeCoste salentine sferzate dal maltempo: onde anomale e mare in tempestaCome previsto, il ciclone sta toccando anche le coste salentine: nel Capo di Leuca, il vento forte e il mare molto mosso stanno investendo la costa con onde, spinte da raffiche intense, che colpiscono ... leccesette.it

mare in tempesta costeMaltempo in Salento, mare in tempesta e danni alle coste: in attenuazione il vortice HarryLEUCA (Lecce) - Sono immagini spettacolari e impressionanti al tempo stesso quelle che arrivano dal Capo di Leuca, dove la coda del vortice ciclonico Harry ... corrieresalentino.it

