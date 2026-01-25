Mare in tempesta coste a rischio | cosa ci insegna l’uragano Harry

L’uragano Harry ha ricordato quanto siano vulnerabili le coste di fronte a eventi climatici estremi. Questa situazione evidenzia l’importanza di adottare pratiche sostenibili che proteggano il nostro patrimonio naturale. Secondo l’ONU, lo sviluppo sostenibile mira a soddisfare i bisogni attuali senza compromettere le risorse delle future generazioni. Riconoscere e affrontare i rischi ambientali è fondamentale per preservare l’equilibrio tra uomo e natura.

Secondo la Commissione Mondiale sull’ Ambiente e Lo Sviluppo dell’ONU, lo Sviluppo Sostenibile è “Quello sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i loro”.Insomma la sostenibilità, di cui tanto si parla.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il Sud in ginocchio dopo il ciclone Harry: il mare cancella le coste. E ora sull’Italia arriva anche la neveDopo il passaggio del ciclone Harry, il Sud Italia si confronta con i danni causati da intense mareggiate e venti forti, che hanno provocato ingenti danni alle coste e alle infrastrutture.

Coste salentine sferzate dal maltempo: onde anomale e mare in tempestaCome previsto, il ciclone sta toccando anche le coste salentine: nel Capo di Leuca, il vento forte e il mare molto mosso stanno investendo la costa con onde, spinte da raffiche intense, che colpiscono ... leccesette.it

Maltempo in Salento, mare in tempesta e danni alle coste: in attenuazione il vortice HarryLEUCA (Lecce) - Sono immagini spettacolari e impressionanti al tempo stesso quelle che arrivano dal Capo di Leuca, dove la coda del vortice ciclonico Harry ... corrieresalentino.it

Ortigia, Siracusa. Il mare in tempesta si infrange sul lungomare, mentre il cielo carico di nuvole rende l’atmosfera ancora più intensa. Uno scatto che racconta la forza e il carattere dell’isola, anche nei suoi giorni più duri. Foto di @giovannibove69 SiciliaFan - facebook.com facebook

Una boa dell'ISPRA ha registrato durante il Ciclone Harry un'onda max di 16 MT a sud della Sicilia, sul Canale di Sicilia, nel tratto di mare fra Portopalo e Malta. Supera il precedente record europeo detenuto dalla Spagna, durante la tempesta Gloria del 202 x.com