Marcialonga 2026 oggi in tv | orario programma streaming

Oggi in TV, la Marcialonga 2026 presenta la tradizionale gara di sci di fondo di 70 km, con partenza da Moena e arrivo a Cavalese. L’evento, che si svolge a fine gennaio, rappresenta uno dei momenti principali del calendario sportivo invernale. Di seguito orario, programma e opzioni di streaming per seguire questa competizione.

Torna il classico appuntamento di fine gennaio con la Marcialonga, con i 70 chilometri che partono da Moena e si concludono con la salita che va verso Cavalese. Ultimi successi italiani di Fulvio Valbusa nel 2000 in campo maschile e di Cristina Paluselli nel 2006 in campo femminile. C’è un mix di nomi di spicco delle lunghe distanze e di quelli che hanno fatto anche un pezzo di storia dello sci di fondo più noto, quello della Coppa del Mondo e non solo. Una festa, più che una competizione, come dimostrato del resto dal grande e costante successo che sempre questo evento riesce a riscuotere da più di cinquant’anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

Marcialonga 2026: orario, dove vederla in tv e streamingLa Marcialonga 2026 si svolgerà domenica 25 gennaio, rappresentando la 53ª edizione di questa prestigiosa maratona di sci di fondo.

