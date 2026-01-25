La 53ª edizione della Marcialonga, disputata tra Moena e Cavalese, si è conclusa sotto una fitta nevicata. La gara, parte del circuito Visma Ski Classics, ha visto vincitori i norvegesi Kasper Stadaas ed Emilie Fleten. Celebrando i 55 anni dalla prima edizione del 1971, questa classica italiana di 70 km ha confermato il suo ruolo di evento di rilievo nel panorama dello sci di fondo.

Si è chiusa la 53ma edizione della Marcialonga, tradizionale gran fondo italiana che ha festeggiato i 55 anni dalla prima edizione del 1971: 70 km da Moena a Cavalese per la gara che fa parte del circuito Visma Ski Classics e che, sotto una copiosa nevicata, ha incoronato i norvegesi Kasper Stadaas ed Emilie Fleten. La gara maschile si è decisa in un’isolita volata a cinque: il norvegese Kasper Stadaas ha vinto in 3:30:03,6, bruciando sul traguardo il connazionale Amund Riege, che si è dovuto accontentare della piazza d’onore a 0?5. Gradino più basso del podio per lo svedese Alvar Myhlback, terzo a 0?6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marcialonga 2026, affermazioni di Kasper Stadaas ed Emilie Fleten

LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2026 in DIRETTA: Stadaas e Fleten vittoriosi al termine di una gara eroicaSegui in tempo reale la diretta della Marcialonga 2026 di sci di fondo.

LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2026 in DIRETTA: Stadaas si aggiudica la gara maschileSegui in tempo reale la diretta della Marcialonga 2026 di sci di fondo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2026 in DIRETTA: attesa per la storica maratona delle Dolomiti; Sci e clima, il Wwf attacca: La violenza di un modello che non cambia; 14.a MARCIALONGA STORY. UN BEL RITORNO AL PASSATO; LIVE Sci di fondo Marcialonga 2026 in DIRETTA | alle 8.00 la partenza.

Marcialonga, la 53ª edizione parte sotto una fitta nevicataCondizioni difficili per gli atleti sui 70 chilometri fra Moena e Cavalese ribattuti nel corso della notte. Partenza, alle 8, il record da battere è di 2 ore e 35 minuti ... rainews.it

Su che canale vedere in tv la Marcialonga 2026 oggi: orario, programma, streamingTorna il classico appuntamento di fine gennaio con la Marcialonga, con i 70 chilometri che partono da Moena e si concludono con la salita che va verso ... oasport.it