Maradona junior Quell’urlo di papà al gol di Koulibaly

Diego Maradona jr ripercorre i momenti più significativi della carriera di suo padre, Diego Maradona, focalizzandosi sul celebre urlo al gol di Koulibaly. Attraverso ricordi e riflessioni, emerge il legame tra passato e presente, evidenziando come l’eredità di una leggenda del calcio continui a influenzare le nuove generazioni. Un approfondimento sobrio sulla memoria e sull’importanza di un simbolo del calcio italiano e mondiale.

"> Il sangue non mente. Diego Maradona jr porta addosso l’eredità più pesante e più affascinante del calcio italiano: quella di suo padre. Lo racconta la Repubblica, che ha raccolto il suo pensiero alla vigilia di Juventus-Napoli, una sfida che continua a rappresentare molto più di una semplice partita. Come sottolineato da la Repubblica, Maradona jr lega la rivalità anche a un discorso storico e culturale: il Sud che riesce a superare il Nord, come Diego aveva insegnato anni fa. I due scudetti conquistati dal Napoli nelle ultime tre stagioni sono diventati una dolce conferma, anche se l’attualità parla di emergenza e di una trasferta durissima a Torino, nonostante i quattro punti di vantaggio sugli avversari. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

"Se allenerei la Juventus Manco morto!" Diego Armando Maradona Junior facebook