Manuela Rontini e Luca Pestelli nel salotto di DriveTime in diretta sulle frequenze di Radio Centrale

Lunedì 26 gennaio alle 18.30, Manuela Rontini e Luca Pestelli saranno ospiti nel salotto di “DriveTime” in diretta su Radio Centrale. La puntata offrirà uno spazio di confronto e approfondimento su temi di attualità, in un contesto semplice e diretto. Segui l’appuntamento per ascoltare le voci di due protagonisti del panorama locale, in un dialogo aperto e rispettoso.

Sarà una puntata speciale quella di lunedì 26 gennaio, dalle 18.30, al salotto di “DriveTime” in diretta sulle frequenze di Radio Centrale. Tra uno spritz e uno stuzzichino si terrà un acceso, ma rispettoso, confronto tra Manuela Rontini Sottosegretaria alla Presidenza della Regione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: RADIO DEEJAY, RADIO CAPITAL, RADIO m2o e ONEPODCAST lanciano il progetto FUORI MASSENA, la radio che si vive dal vivo Leggi anche: “Radio Centrale, Botta non ha lasciato” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Premi ai vertici dell'Ausl, Pestelli (FdI) chiede chiarezza. La Regione: Raggiunto il 91% degli obiettivi; REGIONE EMILIA-ROMAGNA * :LA LINEA FERROVIARIA FAENTINA TORNA INTERAMENTE PERCORRIBILE: CONCLUSI I LAVORI TRA MARRADI E CRESPINO SUL LAMONE. Lavori post alluvione,. De Pascale e Rontini nelle zone devastate dal Rio MarzanoDall’alluvione a oggi: Ozzano è stato teatro di un nuovo sopralluogo del presidente della Regione, Michele de Pascale, e della sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini. ilrestodelcarlino.it Garantire le espulsioni dal territorio nazionale. A chiederlo è la sottosegretaria regionale Manuela Rontini (foto) che, nel dibattito nato intorno... - facebook.com facebook

