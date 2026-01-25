manna prepara il super colpo in caso di passaggio del turno in champions

Il Napoli lavora con attenzione alle strategie di mercato, anche in assenza di grandi investimenti. Se la squadra supera la fase di qualificazione in Champions League, il direttore sportivo Manna ha in programma un acquisto importante per rafforzare la rosa sotto la guida di Conte. La società mantiene un approccio mirato e pianificato, puntando a migliorare le possibilità competitive senza compromettere il bilancio.

Il Napoli, nonostante il saldo zero imposto sul mercato, continua a lavorare per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha pronto un colpo importante in attacco, in caso di passaggio del turno di Champions del club di De Laurentiis. “Questione di disponibilità economiche: per dirla tutta, senza i playoff il Napoli incasserebbe 47 milioni di euro, se va avanti in Europa arriva a quasi 65. E a quel punto potrebbe il ds azzurro riprendere il filo interrotto con l’Atalanta per il grande sogno: Lookman. Già in estate Manna aveva tentato il colpo in casa bergamasca, inseguendo anche Retegui per qualche settimana, prima della scelta dell’italo-argentino di andare in Arabia. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

