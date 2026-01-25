Maltempo nel Reggino Musumeci nell’area Grecanica | Ricostruire presto ma ricostruire bene

Dopo il passaggio del ciclone nel Reggino, le conseguenze del maltempo sono evidenti lungo la costa calabrese, con strade danneggiate e infrastrutture colpite. Musumeci, presente nell’area Grecanica, ha sottolineato l’importanza di intervenire rapidamente, ma con attenzione, per ricostruire in modo duraturo e sicuro. La situazione richiede interventi mirati per ripristinare le condizioni di sicurezza e sostenere le comunità colpite.

Il vento del ciclone ha smesso di soffiare, ma lungo la fascia costiera sud della Calabria i segni del maltempo restano ben visibili, strade dissestate, torrenti esondati, abitazioni e infrastrutture colpite da una furia improvvisa che ha messo in ginocchio intere comunità. È qui, tra questi.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Maltempo in Calabria, Musumeci nell’area grecanica: “Ricostruire presto, ma ricostruire bene "Dopo il passaggio del ciclone, le conseguenze del maltempo sono ancora evidenti lungo la costa sud della Calabria. Ponte da abbattere e ricostruire. Lavori nel vivo: cambia la viabilitàDa domani entreranno in vigore le nuove disposizioni sulla viabilità in corrispondenza del ponte sul torrente Marano, vicino alla foce di viale d’Annunzio. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Maltempo in Calabria, sopralluogo del ministro Musumeci domani a Melito Porto Salvo · LaC News24; Dopo il ciclone Harry Occhiuto e Musumeci in visita nell'Area Grecanica e nella Locride sui luoghi del disastro · ilreggino.it; Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali; Maltempo in Calabria, Squillaci: Il governo ha risposto con rapidità e fatti concreti. Maltempo, il ministro Musumeci in Calabria: «Siamo qui per assumere impegni»Il ministro per la Protezione civile si è recato nelle aree del Reggino maggiormente colpite dal ciclone Harry. «Siamo in trincea» ... corrieredellacalabria.it Maltempo: Musumeci, 'rivedere piani urbanistica e infrastrutture'Occorre ricostruire presto e occorre ricostruire bene per evitare che alla prossima mareggiata ci si debba ritrovare allo stesso punto. (ANSA) ... ansa.it Irto (Pd): “Per i danni del maltempo nel Reggino serve un intervento immediato” https://www.giornaledicalabria.it/irto-pd-per-i-danni-del-maltempo-nel-reggino-serve-un-intervento-immediato/ Nicola Irto Partito Democratico Calabria - facebook.com facebook Maltempo in Calabria, nel reggino collassa un centinaio di metri di lungomare. Il Comune di Melito Porto Salvo invita alla prudenza: 'Non è ancora finita' #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.