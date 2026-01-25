Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha effettuato una visita nelle aree della Sicilia colpite dal recente maltempo. L’obiettivo è verificare di persona la situazione e valutare le necessità delle comunità interessate. La presenza delle istituzioni rappresenta un segnale di vicinanza e attenzione alle difficoltà delle zone colpite, in un momento di emergenza naturale.

(LaPresse) Il presidente del Senato Ignazio La Russa è andato in visita in Sicilia, nelle località colpite dal maltempo. “Si tratta di una tragedia. E’ un problema che va a colpirli al cuore. Lo Stato deve avere la prontezza di cercare di rimarginare “, ha detto La Russa. “Tornerò qui regolarmente a verificare”, ha aggiunto la seconda carica più alta dello Stato. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maltempo in Sicilia, La Russa in visita nelle localita? colpite

Maltempo, Schifani in visita nelle aree colpite: sopralluoghi a Messina e CataniaIl presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, visiterà le aree di Messina e Catania colpite dal ciclone Harry, venerdì e sabato.

Maltempo, La Russa: vicinanza sentita e doverosa a popolazioni colpiteIl maltempo ha causato gravi danni alle popolazioni della costa ionica siciliana, della Sardegna e della Calabria, colpite da mareggiate, piogge e temporali intensi.

