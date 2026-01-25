Maignan sposa il Milan | manca solo la firma Il ruolo di Furlani e della società

Il Milan sta per ufficializzare il rinnovo contrattuale di Mike Maignan, il portiere francese che ha dimostrato grande affidabilità. La società, sotto la guida di Furlani, sta finalizzando gli ultimi dettagli prima di rendere ufficiale l’accordo. La conferma del prolungamento di Maignan rappresenta un passaggio importante per la rosa rossonera, consolidando la stabilità tra i pali e il progetto tecnico della squadra.

"L'accordo per il prolungamento del contratto è praticamente fatto", parla così 'La Gazzetta dello Sport' sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 di Maignan con il Milan. Secondo la rosea mancano gli ultimi dettagli e soprattutto la firma e poi l'annuncio ufficiale. Secondo il quotidiano la firma del francese non è in discussione: Maignan vuole restare al Milan grazie alle rinnovate ambizioni del club e la presenza di Allegri. Anche il nodo delle commissioni agli agenti ormai sciolto. Ecco i dettagli del nuovo contratto: lo stipendio del giocatore passerà dai 3,2 milioni attuali ai 5 più bonus garantiti dal nuovo accordo.

