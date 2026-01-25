Maignan-Milan rinnovo a un passo | accordo vicino e annuncio imminente

Il rinnovo di Mike Maignan con il Milan è ormai prossimo alla definizione. L’accordo tra le parti è quasi concluso e si attende solo la firma finale. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nei prossimi giorni, segnando la volontà del club e del portiere francese di continuare insieme nel progetto rossonero.

Il rinnovo di Mike Maignan con il Milan è ormai in dirittura d’arrivo: l’intesa è sostanzialmente definita, manca soltanto la firma e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nei prossimi giorni, a conferma della volontà comune di proseguire insieme e di rendere il portiere francese uno dei pilastri del progetto rossonero. L’accordo è definito, restano i dettagli. In via Aldo Rossi filtra un cauto ma solido ottimismo. Le parti hanno superato gli ostacoli principali e il confronto degli ultimi giorni ha avuto l’effetto di accelerare una trattativa che andava avanti da mesi. I nodi più delicati, in particolare quelli legati alle commissioni, sono stati sciolti nel corso di un summit decisivo tra la dirigenza e l’entourage del calciatore. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Maignan Milan, pace fatta e rinnovo ad un passo! Le cifre dell’accordo e la mossa di Allegri: i retroscena sulla trattativa dei rossoneriMaignan e il Milan si avvicinano alla formalizzazione del rinnovo contrattuale, segnando la fine di un periodo di tensione.

Mike Maignan firmerà il rinnovo con il Milan fino al 2031 con stipendio aumentatoIl rinnovo di contratto di Mike Maignan: come il Milan è riuscito a trattenere il suo portiere fino al 2031, con il supporto di Massimiliano Allegri e dei compagni di squadra. Il Milan è pronto a blin ... notiziemilan.it

Maignan capitan futuro: c'è l'accordo per il rinnovo, firma nei prossimi giorniAnche a Roma Mike Maignan sarà osservato speciale in casa Milan: il rinnovo è cosa fatta, mancano solo firma e ufficialità che dovrebbero. tuttomercatoweb.com

