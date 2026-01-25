Maignan-Milan rinnovo a un passo | accordo vicino e annuncio imminente

Da milanzone.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rinnovo di Mike Maignan con il Milan è ormai prossimo alla definizione. L’accordo tra le parti è quasi concluso e si attende solo la firma finale. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nei prossimi giorni, segnando la volontà del club e del portiere francese di continuare insieme nel progetto rossonero.

Il rinnovo di Mike Maignan con il Milan è ormai in dirittura d’arrivo: l’intesa è sostanzialmente definita, manca soltanto la firma e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nei prossimi giorni, a conferma della volontà comune di proseguire insieme e di rendere il portiere francese uno dei pilastri del progetto rossonero. L’accordo è definito, restano i dettagli. In via Aldo Rossi filtra un cauto ma solido ottimismo. Le parti hanno superato gli ostacoli principali e il confronto degli ultimi giorni ha avuto l’effetto di accelerare una trattativa che andava avanti da mesi. I nodi più delicati, in particolare quelli legati alle commissioni, sono stati sciolti nel corso di un summit decisivo tra la dirigenza e l’entourage del calciatore. 🔗 Leggi su Milanzone.it

maignan milan rinnovo a un passo accordo vicino e annuncio imminente

© Milanzone.it - Maignan-Milan, rinnovo a un passo: accordo vicino e annuncio imminente

Leggi anche: Maignan verso il rinnovo: accordo vicino col Milan

Maignan Milan, pace fatta e rinnovo ad un passo! Le cifre dell’accordo e la mossa di Allegri: i retroscena sulla trattativa dei rossoneriMaignan e il Milan si avvicinano alla formalizzazione del rinnovo contrattuale, segnando la fine di un periodo di tensione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

ESCLUSIVA RINNOVO MAIGNAN: PARTI VICINISSIME! #milan #calcio #seriea #maignan #milan #calciomercato

Video ESCLUSIVA RINNOVO MAIGNAN: PARTI VICINISSIME! #milan #calcio #seriea #maignan #milan #calciomercato

Argomenti discussi: Milan-Maignan, la trattativa va avanti: c'è l'accordo sull'ingaggio, ma resta il nodo commissioni; Maignan-Milan, accordo raggiunto per il rinnovo del portiere: ingaggio e durata del nuovo contratto con i rossoneri; Maignan tiene in vita il Milan, Allegri avverte: Il rinnovo è un problema della società; Milan-Maignan, parti vicinissime per il rinnovo: il portiere ha già dato il suo ok di massima.

maignan milan rinnovo aMike Maignan firmerà il rinnovo con il Milan fino al 2031 con stipendio aumentatoIl rinnovo di contratto di Mike Maignan: come il Milan è riuscito a trattenere il suo portiere fino al 2031, con il supporto di Massimiliano Allegri e dei compagni di squadra. Il Milan è pronto a blin ... notiziemilan.it

maignan milan rinnovo aMaignan capitan futuro: c'è l'accordo per il rinnovo, firma nei prossimi giorniAnche a Roma Mike Maignan sarà osservato speciale in casa Milan: il rinnovo è cosa fatta, mancano solo firma e ufficialità che dovrebbero. tuttomercatoweb.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.