L’urlo improvviso poi la scena agghiacciante | genitori Carlomagno si scopre solo ora
La tragica scoperta dei corpi dei genitori di Carlomagno, avvenuta sabato, ha sconvolto la comunità. La sorella di Maria Messenio ha espresso il suo dolore affermando: «Non è giusto!». La vicenda si configura come un episodio di grande tristezza, sollevando interrogativi sulla difficile situazione familiare e sulle cause di un gesto così estremo.
«Non è giusto!» ha urlato la sorella di Maria Messenio quando sabato ha trovato i corpi della coppia suicida. Le grida sono state udite intorno alle 18.30 dall’anziana vicina di casa, residente al civico 27 di via Tevere, accanto al garage dove è avvenuta la tragedia. «Quando ho sentito quelle urla ho capito che era successo qualcosa di grave », racconta la signora Cicchinelli. «Poi le sirene, i carabinieri, il caos. Sono molto avvilita, li conoscevo da 40 anni, erano bravissime persone». La vicina ricorda anche gli incontri con i coniugi dopo il ritrovamento del corpo di Federica Torzullo: «Ho incontrato Maria ogni tanto, ma non mi ha mai detto una parola sul delitto o sul figlio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: La cintura sulle montagne russe si slaccia all'improvviso: bimba salvata dopo un "urlo agghiacciante"
Leggi anche: Noemi massacrata dal fratello, si scopre solo ora quell’agghiacciante verità
Argomenti discussi: La bugia dell’orchidea; Un urlo nella notte a Montericco, arrivano i carabinieri ma è un film; Juve Stabia-Virtus Entella 1-0, le pagelle: la decide ancora Candellone, male Tiritiello.
Aveva solo 17 anni quando il cielo si spalancò sopra di lei e la morte le soffiò addosso come un urlo improvviso. Era la vigilia di Natale del 1971, e Juliane Koepcke volava sopra la foresta amazzonica, stretta al sedile accanto alla madre, quando un fulmine co - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.