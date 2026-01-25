La tragica scoperta dei corpi dei genitori di Carlomagno, avvenuta sabato, ha sconvolto la comunità. La sorella di Maria Messenio ha espresso il suo dolore affermando: «Non è giusto!». La vicenda si configura come un episodio di grande tristezza, sollevando interrogativi sulla difficile situazione familiare e sulle cause di un gesto così estremo.

«Non è giusto!» ha urlato la sorella di Maria Messenio quando sabato ha trovato i corpi della coppia suicida. Le grida sono state udite intorno alle 18.30 dall’anziana vicina di casa, residente al civico 27 di via Tevere, accanto al garage dove è avvenuta la tragedia. «Quando ho sentito quelle urla ho capito che era successo qualcosa di grave », racconta la signora Cicchinelli. «Poi le sirene, i carabinieri, il caos. Sono molto avvilita, li conoscevo da 40 anni, erano bravissime persone». La vicina ricorda anche gli incontri con i coniugi dopo il ritrovamento del corpo di Federica Torzullo: «Ho incontrato Maria ogni tanto, ma non mi ha mai detto una parola sul delitto o sul figlio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - L’urlo improvviso, poi la scena agghiacciante: genitori Carlomagno, si scopre solo ora

