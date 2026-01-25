Lunedì ci sarà un presidio in favore della Città 30

Lunedì 26 gennaio alle 18, si terrà un presidio a favore della Città 30, promosso da Bologna30. L’iniziativa sostiene la delibera che riduce i limiti di velocità nelle strade cittadine, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità della vita urbana. L’evento rappresenta un’occasione per sensibilizzare e coinvolgere la comunità sui benefici di una mobilità più sostenibile e sicura.

Domani, lunedì 26 gennaio, ci sarà un presidio in favore della Città 30. La manifestazione, lanciata dalla rete Bologna30 - nata in supporto della delibera che abbassa i limiti di velocità sulle strade cittadine - inizierà alle ore 18.30 in via Azzurra, all'imbocco dei giardini Arcobaleno.

A Napoli ci sarà via Giorgio Ascarelli: l'omaggio della città al primo presidente azzurroA Napoli sarà intitolata una nuova via a Giorgio Ascarelli, imprenditore napoletano e primo presidente del Napoli Calcio, ruolo ricoperto dalla fondazione del club nel 1926.

Salernitana: Villa lunedì ci sarà, Matino a forte rischioSono usciti tutti e tre prima del previsto dal campo, ma nessuno per scelta tecnica. Domenica sera, Mattia Tascone s’è sacrificato per evitare la beffa ed ha rimediato un cartellino rosso per aver ... ilmattino.it

Guerra in Ucraina, incontro Macron-Zelensky a Parigi: Ci sarà un accordo storico/ Ecco di cosa si parleràGuerra in Ucraina, Macron e Zelensky si incontreranno lunedì 17 novembre 2025 in quel di Parigi: ecco di cosa si parlerà Lunedì prossimo, 17 novembre 2025, si terrà un incontro in Francia fra il ... ilsussidiario.net

Lunedì 26 gennaio, alle ore 18, in piazza Castello, al presidio promosso da CGIL Torino, Acli Torino, Arci Torino, ANPI Provinciale di Torino e Associazione Culturale Italia-Iran di Torino in solidarietà con la popolazione iraniana. @amnestyitalia @AmnestyPie x.com

Si comunica che a partire da lunedì 26 gennaio 2026 il Presidio territoriale di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) e il Centro Diabetologico saranno trasferiti e pienamente operativi presso la Casa della Comunità di Vittoria, sita in via d - facebook.com facebook