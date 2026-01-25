Luca Pagano un anno dopo | Soddisfatto del 2025 e spero inPhil La nostra intervista

A quasi un anno dall'inizio del 2025, Luca Pagano riflette sull'andamento dell'anno appena trascorso. In questa intervista, il professionista del poker condivede le sue impressioni sul 2025 e i progetti futuri, con un occhio di riguardo a Phil. Un quadro sincero e diretto di un percorso che si avvia verso nuove sfide.

Da un Open all'altro. A distanza di (quasi) un anno, Luca Pagano traccia il bilancio dell'annata 2025. Il responsabile della PokerStars Live Room di Campione si dice soddisfatto. Nell'intervista concessa a Gazzetta analizza presente e futuro: "Un obiettivo? Portare a Campione Phil Hellmuth e altri campioni" La prima candelina, tecnicamente, andrebbe spenta nella prima settimana di febbraio ma l'intervallo che passa tra il PokerStars Open del 2025 e quello di quest'anno è un ottimo motivo per tracciare il bilancio sul primo anno di gestione da parte di Luca Pagano. Le aspettative erano alte, gli obiettivi ambiziosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Gazzetta.it - Luca Pagano un anno dopo: "Soddisfatto del 2025 e spero in...Phil". La nostra intervista

