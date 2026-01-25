L’oroscopo di oggi domenica 25 gennaio 2026 per tutti i segni | Capricorno e Cancro sentono la Luna storta
Ecco l’oroscopo di oggi, domenica 25 gennaio 2026, dedicato a tutti i segni zodiacali. Scopriremo come si presentano le energie astrali e quali aspetti caratterizzano questa giornata, con particolare attenzione a Capricorno e Cancro, che potrebbero sentirsi più sensibili. Inoltre, Sagittario e Gemelli vivranno momenti di particolare intensità emotiva, portando un tocco di calore e riflessione alla giornata.
Nell’oroscopo di oggi, domenica 25 gennaio 2026, Sagittario e Gemelli hanno il cuore stracolmo d’amore. Oggi il segno fortunato è il Sagittario mentre quello sfortunato il Capricorno.🔗 Leggi su Fanpage.it
