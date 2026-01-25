L'oroscopo di lunedì 26 gennaio 2026 per tutti i segni | Scorpione e Leone nervosetti
Lunedì 26 gennaio 2026 porta cambiamenti nelle influenze astrali, con Nettuno che entra in Ariete e lo stellium in Acquario che continua a influenzare i segni. Per alcuni, sarà una giornata di maggiore nervosismo, come nel caso di Scorpione e Leone, mentre altri potrebbero percepire nuove energie e spunti di riflessione. Di seguito, l’analisi dettagliata per ogni segno, per comprendere al meglio le dinamiche in atto.
L'oroscopo di lunedì 26 gennaio 2026 è particolarmente importante: Nettuno passa in Ariete mentre resta lo stellium in Acquario.🔗 Leggi su Fanpage.it
