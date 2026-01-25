L’oroscopo di domani lunedì 26 gennaio 2026 | le previsioni il segno fortunato del giorno

L’oroscopo di domani, lunedì 26 gennaio 2026, offre un’analisi delle previsioni per ogni segno, con focus sui transiti astrali e consigli pratici. In questa giornata, il cielo si apre a nuove energie, tra cui l’ingresso di Nettuno in Ariete, simbolo di un cambiamento significativo. Scopri quale segno sarà particolarmente fortunato e come affrontare al meglio le sfide di questa giornata.

Previsioni segno per segno, transiti astrali e consigli pratici Il 26 gennaio 2026 è una giornata speciale nel cielo astrologico: Nettuno entra nel segno dell'Ariete, segnando un nuovo ciclo di energia visionaria e coraggiosa dopo molti anni in Pesci. Questo transito invita tutti i segni ad ascoltare l'intuizione e trasformarla in azione concreta. Transiti Astrali Principali. Nettuno in Ariete: Favorisce ispirazione, intuizione e desiderio di rinnovamento. Le idee creative possono trovare finalmente una forma concreta. Sole, Mercurio e Marte in Acquario: Stimolano apertura mentale, comunicazione originale e decisioni inedite.

