L' orgoglio e la missione costata 53 vite

L'orgoglio e la missione hanno avuto un costo elevato: 53 vite spezzate e oltre 700 persone segnate da ferite fisiche e psicologiche indelebili. Un ricordo che invita alla riflessione sull'importanza di tutela e prevenzione, affinché tragedie simili non si ripetano. È un monito a valorizzare ogni vita e a mettere in primo piano la sicurezza in ogni ambito di attività.

Cinquantatré vite perdute. Oltre 700 segnate per sempre da ferite e traumi psicologici che neanche il tempo può rimarginare. È il lascito pesante di quell'Afghanistan dove - a sentire Donald Trump - gli alleati della Nato - compresi noi italiani - "stavano un po' indietro, un po' lontano dalla linea del fronte". Parole che contrastano non solo con i numeri e la consistenza delle nostre perdite, ma anche con il posizionamento delle nostre truppe. Durante la missione, durata un ventennio e costata al nostro paese 8 miliardi e 700 milioni di euro, i soldati italiani hanno controllato alcuni avamposti cruciali - le cosiddette Fob (Forward Operating Base) - nelle province occidentali di Herat, Baghdis e Farah. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

