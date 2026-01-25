Lorenzo Musetti si prepara alla sfida contro Fritz, con l’obiettivo di superare un tabù sul cemento. Questa partita rappresenta un’opportunità importante per il tennista italiano, che potenzialmente potrebbe diventare il terzo azzurro, dopo Sinner e Berrettini, a raggiungere i quarti di finale in tutti e quattro gli Slam. Un risultato che potrebbe influenzare significativamente il suo ranking e il suo percorso nel circuito internazionale.

Lorenzo Musetti potrebbe diventare il terzo italiano, dopo Jannik Sinner e Matteo Berrettini, a raggiungere i quarti di finale in tutti e quattro gli Slam. Per farlo, però, dovrà tentare di battere Taylor Fritz negli ottavi degli Australian Open in programma nella notte. E l’americano, sul veloce, è notoriamente un cliente molto più scomodo della testa di serie numero 9 che gli è accreditata. L’intrigo della differenza di stili è valso a questo confronto il premio della sessione diurna sulla Rod Laver Arena, in una versione che fortunatamente non vedrà problemi importanti di caldo. Il conto dei precedenti, a vederlo, indica una parità totale: 3-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti e la prova Fritz: tabù cemento da sfatare e scenari di ranking intriganti

Lorenzo Musetti e il tabù Australian Open da sfatare: unico Slam dove non ha mai raggiunto gli ottaviLorenzo Musetti, il talento italiano del tennis, si prepara a sfidare un tabù: l’Australian Open, l’unico Major in cui non ha ancora raggiunto gli ottavi di finale.

Lorenzo Musetti rischia subito di perdere la top-5! La scalata di Shelton scombussola il ranking ATP: gli scenariLorenzo Musetti rischia di perdere immediatamente la top-5 a causa della crescita di Shelton nel ranking ATP.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, è derby all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Musetti dedica la vittoria a coach Tartarini e al preparatore Fiorucci, sono dovuti tornare in Italia:…; Musetti n.3 del mondo, secondo italiano sul podio; Musetti al 3° turno: Sonego ko in tre set.

Musetti maratoneta! Lorenzo vince la battaglia di 4h 30' con Tomas Machac al 5°, è agli ottavi dell'Australian Open 2026AUSTRALIAN OPEN 2026 - Il carrarino supera 5-7 6-4 6-2 5-7 6-2 un ostico e combattivo Tomas Machac e stacca il pass per gli ottavi di finale a Melbourne. eurosport.it

Musetti dedica la vittoria a coach Tartarini e al preparatore Fiorucci, sono dovuti tornare in Italia: Non è stata una settimana sempliceIl tennista italiano supera Sonego e dedica la vittoria al coach - tornato in Italia per un lutto - e al preparatore con problemi di salute ... ilfattoquotidiano.it

Il rapporto che si sta costruendo tra Lorenzo #Musetti e Josè Perlas é una cosa preziosa per il tennista carrarino, attuale numero 3 del mondo virtuale Poche chiacchiere, suggerimenti mirati, duro lavoro. Lorenzo sta migliorando di giorno in giorno il suo spagn x.com

L'eleganza di Lorenzo Musetti è sempre qualcosa di sublime Video clip meravigliosa di 15_love_tennis dal loro canale Instagram - facebook.com facebook