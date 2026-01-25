Lorenzo Bonicelli è stato sottoposto a un intervento chirurgico, definito dal suo team come un “piccolo pit stop”. L’atleta azzurro si trova in fase di recupero a Abbadia Lariana, mantenendo il suo consueto atteggiamento positivo. L’operazione, ancora una volta, segna un momento di pausa nel percorso sportivo di Bonicelli, che continua ad affrontare con determinazione e serenità questa fase di ripresa.

Abbadia Lariana (Lecco) – Bonni è stato operato. Di nuovo. “Un piccolo pit stop”, lo definisce il presidente della sua squadra. L’altro giorno i neurochirurghi del Niguarda di Milano, hanno sottoposto a intervento Lorenzo Bonicelli, la giovane promessa della ginnastica azzurra di Abbadia Lariana che a febbraio compirà 24 anni, che lo scorso 23 luglio ha subito un brutto infortunio di gara durante le Universiadi di Essen in Germania. Il dono di Natale per Lorenzo Bonicelli: il ginnasta lecchese a casa per qualche ora per abbracciare i genitori e fare festa con loro Sono intervenuti sulla quinta vertebra cervicale, che era stata già trattata durante una prima operazione dai colleghi tedeschi del Policlinico di Essen, dove Bonny era stato ricoverato subito dopo la caduta l’incidente, prima del suo trasferimenti all’ospedale milanese dove si trova tutt’ora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lorenzo Bonicelli operato ancora. “Un piccolo pit stop” per l’atleta azzurro che non ha mai perso il sorriso

Alla premiazione dell'atleta dell'anno il messaggio di Lorenzo Bonicelli: "Gareggerò ancora"Durante la cerimonia di premiazione dei Premi Panathlon 2025, nell’aula magna del Politecnico di Milano Polo Territoriale di Lecco, sono stati riconosciuti i protagonisti dello sport lecchese.

Di Lorenzo lo stakanovista, il capitano azzurro non si ferma maiDi Lorenzo, difensore del Napoli e capitano dell’Italia, si distingue per la sua costanza e affidabilità in campo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Lorenzo Bonicelli operato ancora. Un piccolo pit stop per l’atleta azzurro che non ha mai perso il sorriso.

Lorenzo Bonicelli è stato risvegliato dal coma farmacologico: «Ha dato segnali positivi, è ancora in terapia intensiva»Lorenzo Bonicelli è stato risvegliato dal coma farmacologico e ha dato segnali positivi. Le condizioni dell'atleta azzurro, caduto durante l'esercizio agli anelli alle Universiadi di Essen e operato ... corriereadriatico.it

Lorenzo Bonicelli trasferito al Niguarda di Milano: «È ancora grave, il danno neurologico non è ancora valutabile»Lorenzo Bonicelli è tornato in Italia. L'azzurro della ginnastica artistica, infortunatosi il 23 luglio 2025 in uscita dal proprio esercizio agli anelli durante le qualifiche ai XXXII Giochi mondiali ... corriereadriatico.it