L' operaio morto nel capannone di Brancaccio si indaga per capire se fosse in regola

Un operaio è deceduto nel capannone di Brancaccio, durante lavori di manutenzione in via Giafar. Le autorità stanno verificando se l’intervento fosse condotto nel rispetto delle norme di sicurezza e se il ponteggio fosse a norma. Sono in corso indagini per accertare le cause dell’incidente e valutare eventuali responsabilità, garantendo il rispetto delle procedure di tutela dei lavoratori.

Operaio morto dopo una caduta da un ponteggio a Brancaccio, Villabate proclama lutto cittadinoA Villabate è stato dichiarato lutto cittadino dopo la morte di Alessio La Targia, operario di 40 anni, avvenuta a seguito di una caduta da un ponteggio a Brancaccio.

L'Aquila, incidente sul lavoro a Petrella Liri: operaio 59enne muore travolto da un mezzo meccanicoL'incidente è avvenuto nel cantiere della nuova centrale idroelettrica in costruzione a Petrella Liri, frazione di Cappadocia. Da chiarire la dinamica dell'incidente ... roma.corriere.it

Cappadocia: non ce l’ha fatta l’operaio rimasto ferito ieri in un cantiereÈ morto durante la notte l'operaio di 59 anni, di nazionalità romena e residente a Civitavecchia, rimasto vittima di un incidente sul lavoro con un mezzo meccanico avvenuto ieri pomeriggio nel cantier ... rete8.it

: : Operaio morto sul lavoro a Palermo, dura presa di posizione della Fillea Cgil. Il segretario generale Piero Ceraulo denuncia condizioni di lavoro insostenibili, carenze - facebook.com facebook

++ Travolto da mezzo meccanico in cantiere, morto operaio in Abruzzo ++. E' un 59enne residente a Civitavecchia, deceduto dopo il ricovero #ANSA x.com