Lontani il bomber atipico del Milan Primavera | gol a valanga e dominatore nel derby

Nel derby tra Milan Primavera e Inter, l’attaccante si è distinto con un gol e un assist, consolidando la sua presenza in squadra. Le sue prestazioni evidenziano un rendimento significativo, contribuendo in modo determinante alla fase offensiva dei rossoneri. Un talento emergente che, grazie alle sue capacità, si sta affermando come uno dei protagonisti della formazione giovanile del Milan.

Continua il campionato del Milan Primavera. La squadra di Giovanni Renna continua a fare crescere i giovani talenti del settore giovanile rossonero, cercando comunque di mantenere in alto i risultati in campo. Non facile visto che spesso il Milan Primavera gioca con calciatori molto giovani, tra cui anche diversi classe 2008 e alcuni del 2009. In attacco brilla proprio un classe 2008 ovvero Matteo Lontani. Il giovane bomber è il vero trascinatore della prima parte della stagione del Milan Primavera. Con il gol e l'assist nel derby contro l'Inter giocato ieri (terminato 2-2 con pareggio nerazzurro a pochi minuti dal termine), Lontani sale a quota 10 gol in campionato in 17 partite e 3 assist.

