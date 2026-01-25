Il 24 gennaio segna un giorno di grande tristezza per Empoli, ricordando il sacrificio di Leonardo Falco e Giovanni Ceravolo, vittime di un tragico episodio avvenuto cinquantuno anni fa durante un controllo di polizia in viale Boccaccio. Le autorità rendono omaggio alla loro memoria, sottolineando l’importanza del loro servizio e del ricordo di un evento che ha segnato profondamente la comunità.

Il 24 gennaio è un giorno tristemente indimenticabile per Empoli. Cinquantuno anni fa, in quella data tragica, il brigadiere Leonardo Falco e l’appuntato Giovanni Ceravolo perdevano la vita durante un controllo di polizia in viale Boccaccio. Un altro appuntato, Arturo Rocca, rimase gravemente ferito. Erano le vittime di un attacco di matrice neofascista, orchestrato da Mario Tuti, un geometra che si sarebbe poi rivelato uno dei più temuti e pericolosi esponenti del terrorismo di destra negli anni di piombo. Il 24 gennaio 1975, Empoli divenne teatro di una delle pagine più drammatiche della storia del terrorismo italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’omicidio di Falco e Ceravolo. Omaggio dalle massime autorità

Leggi anche: Commemorazione del 2 novembre: le autorità civili e militari rendono omaggio in tre luoghi simbolo della memoria

Le agenzie anti-corruzione ucraine indagano nel Parlamento di Kiev e vengono intralciate dalle autoritàDopo le festività natalizie, le agenzie anti-corruzione ucraine NABU e SAPO hanno condotto perquisizioni nei palazzi del Parlamento di Kiev.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: L’omicidio di Falco e Ceravolo. Omaggio dalle massime autorità; Empoli ricorda l'omicidio dei due poliziotti Falco e Ceravolo; Foggia, omicidio Moretti; a 34 anni Sassolino era già uomo di peso; Polizia scientifica, storia degli agenti che scovano i colpevoli con dna, guanti e paraffina.

L’omicidio di Falco e Ceravolo. Omaggio dalle massime autoritàIl 24 gennaio è un giorno tristemente indimenticabile per Empoli. Cinquantuno anni fa, in quella data tragica, il brigadiere ... lanazione.it

Empoli ricorda l'omicidio dei due poliziotti Falco e CeravoloOggi, sabato 24 gennaio, è il cinquantunesimo anniversario dell'omicidio del Brigadiere P.S. Leonardo Falco e dell'Appuntato P.S. Giovanni Ceravolo e del ... gonews.it

David Soul, noto non solo per "Starsky e Hutch" ma anche per essere stato guest star in due episodi di MSW l'8.8 "A Killing in Vegas" "Omicidio a Las Vegas" e 9.16 "Threshold of Fear" "Un falco nella notte" #lasignoraingiallo #murdershewrote #murdershewrot facebook