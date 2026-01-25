Due anni dopo l'evento, un video che mostra monsignor Angelo Zanello, parroco di Tolmezzo, difendersi con un ombrello da un gruppo di giovani è diventato recentemente virale. La scena, ripresa in modo semplice e senza enfasi, evidenzia un episodio insolito che ha attirato l’attenzione sui comportamenti e le reazioni di fronte a situazioni di tensione pubblica.

L'episodio risale a due anni fa, ma il video è diventato virale solo negli ultimi giorni. La sequenza in questione vede monsignor Angelo Zanello, parroco di Tolmezzo (Udine), brandire un ombrello contro un gruppo di "maranza" che l'avevano accerchiato. "È successo alla stazione delle corriere", la ricostruzione del prelato ai microfoni del Giornale: "Lì sono stato investito da una serie di epiteti e bestemmie di ogni genere. Allora ho cercato di capire chi fossero questi ragazzi, ma loro nel frattempo mi hanno circondato, tentando di spaventarmi. A quel punto ho preso un ragazzo per il cravattino e gli ho detto: Dimmi chi sei, vado da tuo padre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ombrello del don contro i maranza

Leggi anche: Torino, arrestato Don Alì, 24enne tiktoker "re dei maranza" accusato di minacce contro un insegnante: "trovato nascosto in una cantina" - VIDEO

Leggi anche: Arrestato a Torino il sedicente re dei maranza Don Alì: il fermo dopo la spedizione punitiva contro un maestro

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Come difendersi dai maranza

Argomenti discussi: Brandisce un ombrello contro i maranza, don Zanello parroco di strada all’autostazione: il video è virale; Foggia, maltrattamenti e violenze ai danni di alcuni pazienti psichiatrici del Don Uva: fissata l’udienza preliminare; Striscia la notizia: Striscia - Prima puntata Video; Addio ad Angelo Gugel, il custode silenzioso dei Papi.

VIDEO / Un parroco di strada. Cosi si definisce don Angelo Zanello, sacerdote di Tolmezzo in provincia di Udine, diventato suo malgrado protagonista di un video virale dove si vede il monsignore brandire un ombrello contro un gruppo di maranza, in autostaz - facebook.com facebook

Don Zanello di Tolmezzo diventa virale: brandisce un ombrello contro i maranza in autostazione, difendendo se stesso e l’educazione dei ragazzi. #Friuli #Udine #Cronaca #Inprimopiano x.com