L’ombra dello scisma sulla Chiesa tedesca | dal ruolo delle donne al gender in Vaticano tra Roma e Berlino non va affatto bene

L'ombra dello scisma si allunga sulla Chiesa tedesca, con tensioni su temi come il ruolo delle donne e il gender. Il “Cammino sinodale” tedesco, in vista dell’assemblea plenaria di quest’anno, ha accelerato il passo, creando tensioni tra Roma e Berlino. La situazione evidenzia le difficoltà nel mantenere l’unità della Chiesa di fronte a questioni delicate e controverse.

Il processo innescato dal "Cammino sinodale tedesco", Synodal Weg, in vista dell'assemblea plenaria che si svolgerà quest'anno, sembra aver subito un'accelerazione nelle ultime settimane, quasi a voler forzare la mano ad un Papa da poco salito al Soglio di Pietro. Il progetto che la Conferenza Episcopale della Germania sta portando avanti da molti anni, per cercare di avviare una serie di riforme sul proprio territorio di competenza, non ha però mai trovato molti sostenitori fra le mura Leonine e la situazione attuale sembra, secondo alcuni osservatori, preludio di uno scisma. Il Cammino sinodale tedesco, un problema per Leone. Scisma a Berlino, la partita di Leone. Il dossier sullo scisma a Berlino rappresenta una delle sfide più complesse per Leone XIV, ereditato da Francesco.

