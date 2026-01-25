Locatelli all’intervallo | Non abbiamo ancora fatto niente Spalletti ci ha detto…
Durante l’intervallo, Manuel Locatelli ha sottolineato che la squadra non aveva ancora raggiunto l’obiettivo prefissato. Le parole di Spalletti, che ha parlato ai giocatori, hanno evidenziato l’importanza di mantenere concentrazione e determinazione nel prosieguo della partita. Un momento di riflessione per la squadra, che si prepara a riprendere con attenzione e impegno.
Locatelli all’intervallo: «Non abbiamo ancora fatto niente. Spalletti ci ha detto.». Le parole del centrocampista della Juventus. Manuel Locatelli ha parlato a Sky Sport dopo l’intervallo di Juve Napoli. Queste le sue parole: « Non abbiamo ancora fatto niente, ora c’è da fare 45 minuti a tutta per portare a casa la vittoria. Cosa ci ha detto Spalletti? Di portare a casa la vittoria ». Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Thuram a Sky: «Sono felice per il risultato, è sempre bello vincere. Ecco che cosa ci ha detto Spalletti all’intervallo» Thuram, intervenuto a Sky, ha espresso soddisfazione per la vittoria della Juventus, sottolineando come sia sempre positivo conquistare i tre punti.
McTominay: «All’intervallo Conte ci ha detto di essere più aggressivi»Scott McTominay, MVP di Napoli-Hellas Verona, ha commentato l’andamento della partita durante un’intervista a Dazn.
LOCATELLI FURIOSO AL CAMBIO: Spalletti lo “GELA” davanti a tutti
Locatelli e Cambiaso: Partita folle, pazza Italia ma così non va bene. Poi si preparano per Juve-InterI due azzurri della Juventus condividono anche un pensiero sul big match con l’Inter che li attende sabato. In zona mista le dichiarazioni prima di Cambiaso: Partita folle, senza senso, per tutto ... calciomercato.it
