Durante l’intervallo, Manuel Locatelli ha sottolineato che la squadra non aveva ancora raggiunto l’obiettivo prefissato. Le parole di Spalletti, che ha parlato ai giocatori, hanno evidenziato l’importanza di mantenere concentrazione e determinazione nel prosieguo della partita. Un momento di riflessione per la squadra, che si prepara a riprendere con attenzione e impegno.

Locatelli all’intervallo: «Non abbiamo ancora fatto niente. Spalletti ci ha detto.». Le parole del centrocampista della Juventus. Manuel Locatelli ha parlato a Sky Sport dopo l’intervallo di Juve Napoli. Queste le sue parole: « Non abbiamo ancora fatto niente, ora c’è da fare 45 minuti a tutta per portare a casa la vittoria. Cosa ci ha detto Spalletti? Di portare a casa la vittoria ». Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Locatelli all’intervallo: «Non abbiamo ancora fatto niente. Spalletti ci ha detto…»

Thuram a Sky: «Sono felice per il risultato, è sempre bello vincere. Ecco che cosa ci ha detto Spalletti all’intervallo» Thuram, intervenuto a Sky, ha espresso soddisfazione per la vittoria della Juventus, sottolineando come sia sempre positivo conquistare i tre punti.

McTominay: «All’intervallo Conte ci ha detto di essere più aggressivi»Scott McTominay, MVP di Napoli-Hellas Verona, ha commentato l’andamento della partita durante un’intervista a Dazn.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

LOCATELLI FURIOSO AL CAMBIO: Spalletti lo “GELA” davanti a tutti

Argomenti discussi: Thuram-McKennie: Juve, playoff al sicuro. E Spalletti inguaia Mourinho; Juve Benfica 2-0, gol e highlights: Thuram e McKennie. Spalletti sicuro dei playoff; Juventus-Benfica 2-0, pagelle e tabellino: Thuram e McKennie salgono in cattedra nella ripresa, Araujo disattento, Pavlidis 'horror' dal dischetto; La Juve vola ai playoff: Thuram e McKennie stendono il Benfica. Spalletti vince il duello con Mou.

Juventus, Locatelli dopo l'intervallo: Ora 50 minuti a tutta, vogliamo vincere la garaManuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky al termine dell'intervallo del match contro il Napoli. tuttomercatoweb.com

Locatelli e Cambiaso: Partita folle, pazza Italia ma così non va bene. Poi si preparano per Juve-InterI due azzurri della Juventus condividono anche un pensiero sul big match con l’Inter che li attende sabato. In zona mista le dichiarazioni prima di Cambiaso: Partita folle, senza senso, per tutto ... calciomercato.it

In vantaggio all'intervallo grazie al gol di @hernaniaj #MonzaPescara - facebook.com facebook