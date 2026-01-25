In un contesto di crescente tensione tra Lazio, tifosi e società, Maurizio Sarri ha rivelato un episodio che evidenzia le difficoltà interne. Il tecnico toscano ha raccontato di un giocatore che si è recato nel suo ufficio in lacrime, segno di un clima complicato e di rapporti che si stanno deteriorando. La situazione riflette i momenti delicati attraversati dalla squadra in un momento di critiche e contestazioni.

Le acque in casa Lazio si fanno sempre più agitate e ora anche Maurizio Sarri suona l'allarme. Mentre la contestazione dei tifosi nei confronti del presidente Claudio Lotito si fa sempre pù accesa, adesso anche i rapporti tra il tecnico e la società non sembrano più idilliaci. Dopo il pareggio senza reti in casa del Lecce, l'allenatore toscano ha rispedito al mittente le insinuazioni riguardo a presunti suoi rapporti difficili con i giocatori: "Non ci sono problemi tra me e la squadra. Dieci giorni fa è andato via un giocatore che è venuto nel mio ufficio e ha pianto. Se poi si vende un giocatore e si dice non andava d’accordo con Sarri è un po' brutto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lo sfogo di Sarri: "Quel giocatore è venuto nel mio ufficio a piangere"

Lo sfogo di Sarri: “Dieci giorni fa è andato via un giocatore che è venuto nel mio ufficio e ha pianto”L’allenatore Sarri ha condiviso un episodio che riguarda la Lazio, spiegando le circostanze di un addio recente.

Leggi anche: Lazio Milan, i convocati di Sarri: c’è un recupero per il tecnico biancoceleste. Quel giocatore resta fuori dai programmi

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Lo sfogo di Sarri: Dieci giorni fa è andato via un giocatore che è venuto nel mio ufficio e ha pianto; Lo sfogo di Lotito: Comando io. Sarri? Non è uno sprovveduto, non posso pensare non conosca un calciatore; Calcio, Serie A Inter-Napoli: divieto di trasferta per i tifosi azzurri; Sarri, sfogo in tv dopo Lecce-Lazio: Squadra ridimensionata. Poi svela la promessa fatta ai tifosi.

Lo sfogo di Sarri: Quel giocatore è venuto nel mio ufficio a piangereIl tecnico toscano alza la voce: Se poi si vende un giocatore e si dice non andava d’accordo con Sarri è un po' brutto. Intanto il club toglie Romagnoli dal mercato ... ilgiornale.it

Lo sfogo di Sarri: Dieci giorni fa è andato via un giocatore che è venuto nel mio ufficio e ha piantoSarri racconta il momento della Lazio e risponde a chi ha insinuato ci fossero problemi tra lui e la squadra: Dire che i giocatori che vanno via ... fanpage.it

Lo sfogo amarissimo di Maurizio Sarri in conferenza stampa che risponde così alle parole di Lotito che ha dato la colpa all’allenatore per gli addii dei vari giocatori in questo gennaio: “Lui ci sta una volta ogni 20 giorni, io ogni giorno… E sostituire Romagnoli - facebook.com facebook

Sarri, ennesimo sfogo: "Il ridimensionamento è chiaro. Squadra giovane Dell'anagrafe non mi importa niente" #lazio x.com