Lo sfogo di Sarri | Quel giocatore è venuto nel mio ufficio a piangere

In un contesto di crescente tensione tra Lazio, tifosi e società, Maurizio Sarri ha rivelato un episodio che evidenzia le difficoltà interne. Il tecnico toscano ha raccontato di un giocatore che si è recato nel suo ufficio in lacrime, segno di un clima complicato e di rapporti che si stanno deteriorando. La situazione riflette i momenti delicati attraversati dalla squadra in un momento di critiche e contestazioni.

Le acque in casa Lazio si fanno sempre più agitate e ora anche Maurizio Sarri suona l'allarme. Mentre la contestazione dei tifosi nei confronti del presidente Claudio Lotito si fa sempre pù accesa, adesso anche i rapporti tra il tecnico e la società non sembrano più idilliaci. Dopo il pareggio senza reti in casa del Lecce, l'allenatore toscano ha rispedito al mittente le insinuazioni riguardo a presunti suoi rapporti difficili con i giocatori: "Non ci sono problemi tra me e la squadra. Dieci giorni fa è andato via un giocatore che è venuto nel mio ufficio e ha pianto. Se poi si vende un giocatore e si dice non andava d’accordo con Sarri è un po' brutto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

