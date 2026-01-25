Lo sfogo di Sarri | Dieci giorni fa è andato via un giocatore che è venuto nel mio ufficio e ha pianto

L’allenatore Sarri ha condiviso un episodio che riguarda la Lazio, spiegando le circostanze di un addio recente. In un’intervista, ha raccontato di un giocatore che, dopo aver lasciato la squadra, si è presentato nel suo ufficio e ha pianto. Ricordando il momento, Sarri ha anche risposto alle voci su eventuali tensioni con i giocatori, sottolineando che le partenze sono spesso frutto di circostanze diverse e non attribuibili a lui.

Sarri racconta il momento della Lazio e risponde a chi ha insinuato ci fossero problemi tra lui e la squadra: "Dire che i giocatori che vanno via è per colpa mia è brutto anche perché quelli che sono partiti a me hanno detto cose diverse. Uno è venuto e ha pianto".🔗 Leggi su Fanpage.it

