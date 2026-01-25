LIVE Sinner-Darderi Australian Open 2026 in DIRETTA | attesa per capire le condizioni fisiche del n2

Benvenuti alla diretta dell'incontro tra Sinner e Darderi agli ottavi dell’Australian Open 2026. Seguiremo in tempo reale le fasi del match e le condizioni fisiche del numero due del torneo, offrendo aggiornamenti chiari e accurati. Restate con noi per tutte le novità e i dettagli sulla partita, in un confronto che promette emozioni e tensione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FRITZ DALLE 4.00 Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner e Luciano Darderi, con i due azzurri che si affrontano agli ottavi di finale dell' Australian Open, in un derby che può solo che regalarci scintille. Infatti, c'è da capire la forma fisica dell'altoatesino che nel match contro lo statunitense Spizzirri è stato in preda ai crampi riuscendo a portare a casa la partita come per miracolo. Sinner per raggiungere gli ottavi di finale ha affrontato al primo turno il francese Hugo Gaston, battuto 2-0 (6-2, 6-2), con il transalpino che si è ritirato all'inizio del terzo set, l'australiano James Duckworth battuto 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) e il già citato Eliot Spizzirri per 3-1 (4-6, 6-3, 6-4, 6-4).

