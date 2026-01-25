LIVE Sci di fondo Marcialonga 2026 in DIRETTA | Stadaas e Fleten vittoriosi al termine di una gara eroica

Segui in tempo reale la diretta della Marcialonga 2026 di sci di fondo. In questa sessione, aggiornamenti sui risultati e le principali fasi della gara, con particolare attenzione alle vittorie di Stadaas e Fleten. Restate con noi per gli ultimi dettagli e gli sviluppi finale della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:52 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della Marcialonga 2026. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 11:51 Gara resa durissima dalla fitta nevicata che ha accompagnato la prova sin dall'inizio. Atleti stremati all'arrivo. 11:50 LA TOP 5 FEMMINILE 1-Fleten (NOR) 3:41.35.6 2-Slind (NOR) +19.6 3-Laon (SWE) +34.7 4-Gjerde Alnaes (NOR) +52.4 5-Stostad (NOR) +1:04.6 11:48 3:41.35.6 il crono della norvegese, che si aggiudica la terza Marcialonga consecutiva. Secondo posto per Slind, terza Laon.

