LIVE Sci di fondo Marcialonga 2026 in DIRETTA | primi chilometri di una gara resa ancor più dura dalla nevicata

Segui la diretta della Marcialonga 2026 di sci di fondo, con aggiornamenti sui primi chilometri della gara. La neve fresca ha reso la competizione più impegnativa, influenzando il ritmo dei partecipanti. Rimani con noi per gli ultimi aggiornamenti e analisi in tempo reale, per vivere da vicino questa importantissima manifestazione sportiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:49 Andatura regolare invece nella competizione maschile, tant’è che la distanza tra i due gruppi non muta. 8:44 Nella gara femminile il gruppetto di testa di è assottigliato. Sono una decina le atlete al comando con il ritmo che impenna. 8:41 Nevicata che rende però i paesaggi ancor più fiabeschi. Splendidi soprattutto i passaggi nei comuni valligiani. 8:37 Difficile ipotizzare tentativi garibaldini da lontano con queste condizioni del tracciato. 8:33 I materiali saranno fondamentali nella lunghissima discesa che inizierà dopo Canazei. 8:29 E’ la svedese Bangman invece a dettare il ritmo nella gara femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

