LIVE Sci di fondo Marcialonga 2026 in DIRETTA | 15 km all’arrivo gara che entra nel vivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:45 Il norvegese Odegaarden aumenta il ritmo in testa al gruppo maschile che conta ancora una quarantina i protagonisti. 10:41 Tratto in lieve falsopiano in discesa. 15 km al traguardo per gli uomini, 19 per le donne. 10:38 17 km all'arrivo della competizione maschile. Entriamo nelle fasi calde di questa estenuante Marcialonga 2026. 10:36 Ora c'è una vera e propria tormenta di neve. Condizioni sempre peggiori man mano che ci si avvicina al traguardo. 10:32 Non ci resta che proiettarci verso il Mur de la Stria, che nelle ultime edizioni si è rivelato decisivo.

