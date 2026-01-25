LIVE Sci alpino Slalom Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA | Mondinelli risale qualche posizione Peterlini delude! Shiffrin per il settimo sigillo

Segui in tempo reale lo slalom maschile di sci alpino a Spindleruv Mlyn, valido per i Mondiali 2026. Aggiornamenti sulla performance di Mondinelli e Peterlini, con il possibile sesto oro di Shiffrin. Clicca qui per aggiornare la diretta e restare informato sui risultati e le classifiche in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 10.30 E 13.30 12.38. Arriverà almeno un punticino anche per Peterlini, visto che Hurt commette un errore, incrociando le punte, nella parte centrale del tracciato ed è fuori 12.37: manche da dimenticare per la canadese Lamontagne che commette qualche errore e chiude a 1?48 dalla testa, 14ma. Sono comunque i primi punti in slalom. Ora Hurt 12.36: Lamontagne all’intermedio ha 84 centesimi di ritardo 12.35. E’ quarta al traguardo la francese McFarlane che chiude con un ritardo di 34 centesimi, poco aggressiva la transalpina. 🔗 Leggi su Oasport.it

