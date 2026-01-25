Segui in tempo reale la gara di sci alpino slalom femminile a Kitzbuehel 2026. Vinatzer cerca una prestazione significativa, mentre i pettorali di partenza determinano l’ordine di gara. Per aggiornamenti costanti, clicca sul link e resta informato sugli sviluppi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 9.30 E ALLE 12.15 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom di Kitzbuehl, evento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. Dopo i due giorni dedicati alla velocità, con Super G e Discesa, sulla magica pista austriaca è il momento delle discipline tecniche, in particolare dello slalom. Gara che si preannuncia incerta e bellissima su un pendio impegnativo. Tanti i possibili protagonisti in questa specialità, che nelle ultime uscite si è confermata entusiasmante anche grazie all’assenza di un dominatore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Vinatzer cerca una scossa. I pettorali di partenza

LIVE Sci alpino, Discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia cerca una scossa. I pettorali di partenzaSegui in tempo reale la discesa maschile di Wengen e la discesa femminile a Tarvisio 2026.

LIVE Sci alpino, Slalom Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Vinatzer per una nuova svolta, i pettorali di partenzaBenvenuti alla diretta live dello slalom di Val d’Isere, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Coppa del mondo, lo Slalom a Wengen LIVE; LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2026 in DIRETTA: trionfa McGrath, Italia ancora lontana; Sci alpino, gigante Kronplatz: vince Julia Scheib, ma la 'Regina' Federica Brignone è sesta - Kronplatz, Federica Brignone: Felice per il rientro, con adrenalina non ho sentito dolore (video); Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 maschile, super G, discesa e slalom a Kitzbühel: programma, italiani in gara e dove vederli in diretta.

LIVE Sci alpino, Slalom Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: Rast sfida Shiffrin, c’è Giada D’AntonioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Splinderuv Mlyn in Cechia, valevole ... oasport.it

LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: pendio impegnativo, Vinatzer per invertire la rottaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom di Kitzbuehl, evento ... oasport.it

Coppa del Mondo di Sci Alpino: McGrath domina lo slalom di Wengen, Aicher trionfa nel Super G di Tarvisio Weekend spettacolare per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026, che ha regalato emozioni sia sul fronte maschile che femminile. A prenders - facebook.com facebook

#Sci alpino, Coppa del Mondo. Slalom speciale di Semmering: iniziata la seconda manche, Camille Rast in testa dopo la prima La favorita Mikaela Shiffrin in ritardo: è quarta. Lara Della Mea 13esima. Diretta streaming su Rainews.it rainews.it/maratona/2025/ x.com