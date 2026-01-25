LIVE Sci alpino Slalom Kitzbuehel 2026 in DIRETTA | si parte! Attesa per Vinatzer

Segui in tempo reale lo slalom femminile di sci alpino a Kitzbuehel 2026. La gara è in corso e l’attenzione è rivolta in particolare a Vinatzer, tra le favoritissime. Restate aggiornati per tutte le novità e i risultati della competizione, cliccando sul link per la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 9.30 E ALLE 12.15 I PETTORALI DI PARTENZA 10.30 Si parte! Iniziata la gara di Loic Meillard. 10.29 Molto particolari ed incerte le condizioni della neve, che sembrano essere leggermente scivolose. Vedremo le diverse interpretazioni degli atleti. 10.27 La prima manche è stata tracciata da Rolland Mathias, tecnico della squadra francese. 10.24 Questa la start list della prima manche: 1 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol 2 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head 3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer 4 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic 5 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar 6 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head 7 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer 8 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer 9 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon 10 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head 11 202451 STRASSER Linus 1992 GER Head 12 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic 13 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic 14 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol 15 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic 16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic 17 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic 18 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard 19 220689 RYDING Dave 1986 GBR Head 20 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head 21 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol 22 511996 YULE Daniel 1993 SUI Atomic 23 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer 24 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head 25 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic 26 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar 27 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer 28 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head 29 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head 30 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer 31 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head 32 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl 33 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Head 34 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol 35 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Voelkl 36 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Atomic 37 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica 38 491879 SALARICH BAUCELLS Joaquim 1994 ESP Rossignol 39 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head 40 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl 41 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer 42 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Head 43 6191340 AZZOLIN Antoine 2003 FRA Dynastar 44 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic 45 512353 ITEN Matthias 1999 SUI Head 46 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar 47 6191203 AULNETTE Auguste 2002 FRA Salomon 48 54447 RUELAND Simon 1997 AUT Fischer 49 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Atomic 50 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head 51 422893 BRAEKKEN Theodor 2004 NOR Atomic 52 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer 53 6292914 CANINS Matteo 1998 ITA Nordica 54 6533230 PUCKETT Cooper 2003 USA Head 55 502691 WISSTING Gustav 2005 SWE Fischer 56 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head 57 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol 58 491853 del CAMPO HERNANDEZ Juan 1994 ESP Atomic 59 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Fischer 60 6293764 SACCARDI Tommaso 2001 ITA Nordica 61 6301077 AIHARA Shiro 2001 JPN Atomic 62 221605 CARRICK-SMITH Luca 2005 GBR Dynastar 63 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic 64 54233 LEITGEB Richard 1994 HUN Salomon 65 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl 66 422951 LUNDER Peder 2005 NOR Head 67 6294327 BARBERA Corrado 2002 ITA Fischer 68 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Nordica 69 481785 EFIMOV Simon 1996 AIN Head 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: si parte! LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: pendio impegnativo, Vinatzer per invertire la rottaBenvenuti alla diretta testuale dello slalom di Kitzbuehel, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. SCI ALPINO - La diretta scritta dello slalom maschile di Kitzbühel, penultima prova tra i pali stretti prima delle Olimpiadi. Battaglia totale per la vittoria. Slalom speciale di Semmering: iniziata la seconda manche, Camille Rast in testa dopo la prima La favorita Mikaela Shiffrin in ritardo: è quarta. Lara Della Mea 13esima.

