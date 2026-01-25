Benvenuti alla diretta testuale dello slalom di Kitzbuehel, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. Seguiremo gli aggiornamenti sul percorso e le performance degli atleti, con particolare attenzione a Vinatzer, che cerca di invertire la rotta su un pendio impegnativo. Rimanete con noi per tutte le novità in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom di Kitzbuehl, evento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. Dopo i due giorni dedicati alla velocità, con Super G e Discesa, sulla magica pista austriaca è il momento delle discipline tecniche, in particolare dello slalom. Gara che si preannuncia incerta e bellissima su un pendio impegnativo. Tanti i possibili protagonisti in questa specialità, che nelle ultime uscite si è confermata entusiasmante anche grazie all’assenza di un dominatore. Non essendoci un atleta nel ruolo di schiacciasassi ad ogni gara può succedere quasi di tutto, con la rosa dei favorito per il podio che è molto ampia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: pendio impegnativo, Vinatzer per invertire la rotta

LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2026 in DIRETTA: Vinatzer deve invertire la rottaBenvenuti alla diretta dello slalom di Wengen, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026.

LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2026 in DIRETTA: Vinatzer cerca risposte in slalomBenvenuti alla diretta dello slalom speciale maschile ad Adelboden, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Coppa del mondo, lo Slalom a Wengen LIVE; LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2026 in DIRETTA: trionfa McGrath, Italia ancora lontana; Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Kronplatz lo slalom gigante: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Sci alpino, gigante Kronplatz: vince Julia Scheib, ma la 'Regina' Federica Brignone è sesta - Kronplatz, Federica Brignone: Felice per il rientro, con adrenalina non ho sentito dolore (video).

LIVE Sci alpino, Slalom Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: Rast sfida Shiffrin, c’è Giada D’AntonioBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Splinderuv Mlyn in Cechia, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. Si tratta dell’ultimo slalom, il ... oasport.it

LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2026 in DIRETTA: trionfa McGrath, Italia ancora lontanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 11.15 I PETTORALI DI PARTENZA 13.58: Grazike per averci ... oasport.it

Coppa del Mondo di Sci Alpino: McGrath domina lo slalom di Wengen, Aicher trionfa nel Super G di Tarvisio Weekend spettacolare per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026, che ha regalato emozioni sia sul fronte maschile che femminile. A prenders facebook

#Sci alpino, Coppa del Mondo. Slalom speciale di Semmering: iniziata la seconda manche, Camille Rast in testa dopo la prima La favorita Mikaela Shiffrin in ritardo: è quarta. Lara Della Mea 13esima. Diretta streaming su Rainews.it rainews.it/maratona/2025/ x.com