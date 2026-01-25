Segui in tempo reale la fase decisiva dello Slalom di Kitzbuehel 2026. Aggiorna la diretta per conoscere i distacchi e le posizioni dei principali atleti, tra cui Haugan e Noel. Resta aggiornato sui risultati e sulle eventuali variazioni di classifica, in un evento che si conferma punto di riferimento dello sci alpino mondiale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13 Haugan è terzo a 0.41. Momento della verità: c’è il francese Clement Noel (-0.27). 14.11 Tommaso Sala è 13° a 1.66. Ora il norvegese Timon Haugan (-0.18). 14.11 La classifica a 8 atleti dal termine: 1 Linus Strasser – Germania – 1:41.13 2 Lucas Pinheiro Braathen – Brasile – 1:41.17 +0.04 3 Fabio Gstrein – Austria – 1:41.90 +0.77 4 Daniel Yule – Svizzera – 1:41.98 +0.85 5 Kristoffer Jakobsen – Svezia – 1:42.03 +0.90 6 Paco Rassat – Francia – 1:42.12 +0.99 7 Benjamin Ritchie – Stati Uniti – 1:42.24 +1.11 7 Johannes Strolz – Austria – 1:42.24 +1.11 9 Fabian Ax Swartz – Svezia – 1:42. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: fase decisiva della gara, distacchi risicati!

LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via della prima mancheSegui in tempo reale lo slalom femminile di sci alpino a Kitzbühel 2026.

LIVE Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: Della Mea ancora in top10! Fase decisivaSegui in tempo reale la gara di gigante di Spindleruv Mlyn 2026, con Della Mea ancora tra i primi dieci.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Coppa del mondo, lo Slalom a Wengen LIVE; LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2026 in DIRETTA: trionfa McGrath, Italia ancora lontana; Sci alpino, gigante Kronplatz: vince Julia Scheib, ma la 'Regina' Federica Brignone è sesta - Kronplatz, Federica Brignone: Felice per il rientro, con adrenalina non ho sentito dolore (video); Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 maschile, super G, discesa e slalom a Kitzbühel: programma, italiani in gara e dove vederli in diretta.

LIVE Sci alpino, Slalom Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: trionfo e Coppa per Shiffrin! Mondinelli migliore di un’Italia in sordinaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 10.30 E 13.30 13.16: Per oggi è tutto, grazie per ... oasport.it

Coppa del mondo di sci, slalom maschile a Kitzbuehel: risultati in diretta liveE' il giorno dello slalom di Kitzbuehl, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. L'Italia si affida ad Alex Vinatzer, ma al via ci saranno anche Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Matteo ... sport.sky.it

Coppa del Mondo di Sci Alpino: McGrath domina lo slalom di Wengen, Aicher trionfa nel Super G di Tarvisio Weekend spettacolare per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026, che ha regalato emozioni sia sul fronte maschile che femminile. A prenders - facebook.com facebook

#Sci alpino, Coppa del Mondo. Slalom speciale di Semmering: iniziata la seconda manche, Camille Rast in testa dopo la prima La favorita Mikaela Shiffrin in ritardo: è quarta. Lara Della Mea 13esima. Diretta streaming su Rainews.it rainews.it/maratona/2025/ x.com