Live Roma-Milan 0-0 | intervallo all’Olimpico

Al termine del primo tempo, Roma e Milan sono ancora sullo 0-0 all’Olimpico. La partita, di grande importanza per entrambe le squadre, si presenta equilibrata e aperta a sviluppi nel secondo tempo. Entrambe le formazioni cercano di imporre il proprio ritmo, in un incontro che potrebbe avere ripercussioni significative sulla classifica.

Roma – Big match domenicale per la Roma di Gasperini, che tra le mura amiche dell’Olimpico ospita il Milan di Allegri per una partita che promette scintille e che mette in palio tre punti pesanti per le ambizioni di entrambe le squadre. Confermato Ghilardi in difesa, torna Malen in avanti dopo l’assenza forzata in Europa. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. A disp.: Gollini, Vasquez, Tsimikas, Ziolkowski, Lulli, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli, Ferguson, Venturino, Vaz. All.: Gian Piero Gasperini Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Live Roma-Milan 0-0: intervallo all’Olimpico Live Roma-Como 0-0: intervallo all’OlimpicoAll'Olimpico, Roma e Como si affrontano in un match di fondamentale importanza per la classifica. Live Roma-Torino 0-1: intervallo all’OlimpicoAl termine del primo tempo, Roma e Torino sono sul risultato di 0-1 all’Olimpico, in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Dove vedere Roma-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Roma-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Roma-Milan come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario; Roma-Milan: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote. Roma-Milan live 0-0, risultato in diretta della partita di Serie A: Malen il più pericolosoLa diretta live di Roma-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Live | Roma-Milan 0-0: fine primo tempo. I giallorossi macinano occasioni, ma Maignan alza il muroIndubbiamente la partita con il Milan è quella che ruba tutti i pensieri. Nella ... msn.com Serie A, dopo i primi 45' Roma-Milan 0-0: sfida per la Champions Gli altri risultati: Juventus-Napoli 3-0, Inter-Pisa 6-2; Fiorentina-Cagliari 1-2; Como-Torino 6-0; Atalanta-Parma 4 a 0; Genoa-Bologna 3 a 2. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.r - facebook.com facebook Le ufficiali di Roma-Milan Pulisic parte dalla panchina x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.