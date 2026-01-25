Live Roma-Milan 0-0 | inizia la partita

Alle ore 18:00 all’Olimpico, Roma e Milan si affrontano in una sfida importante valida per la giornata di campionato. La partita, sotto gli occhi di tifosi e appassionati, rappresenta un’occasione per entrambe le squadre di consolidare la propria posizione in classifica. Segui gli aggiornamenti sulla partita Roma-Milan, attualmente sul risultato di 0-0, e scopri gli sviluppi in tempo reale.

Roma – Big match domenicale per la Roma di Gasperini, che tra le mura amiche dell'Olimpico ospita il Milan di Allegri per una partita che promette scintille e che mette in palio tre punti pesanti per le ambizioni di entrambe le squadre. Confermato Ghilardi in difesa, torna Malen in avanti dopo l'assenza forzata in Europa. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. A disp.: Gollini, Vasquez, Tsimikas, Ziolkowski, Lulli, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli, Ferguson, Venturino, Vaz. All.: Gian Piero Gasperini Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.

