La partita tra Roma e Milan, valida per la ripresa del campionato, si disputa all’Olimpico. Entrambe le squadre cercano punti fondamentali per le rispettive classifiche, offrendo una sfida equilibrata e ricca di tensione. La gara, senza reti al momento, rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni in questa fase della stagione.

Roma – Big match domenicale per la Roma di Gasperini, che tra le mura amiche dell’Olimpico ospita il Milan di Allegri per una partita che promette scintille e che mette in palio tre punti pesanti per le ambizioni di entrambe le squadre. Confermato Ghilardi in difesa, torna Malen in avanti dopo l’assenza forzata in Europa. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. A disp.: Gollini, Vasquez, Tsimikas, Ziolkowski, Lulli, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli, Ferguson, Venturino, Vaz. All.: Gian Piero Gasperini Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Live Roma-Milan 0-0: al via la ripresa

Leggi anche: LIVE Roma-Udinese 1-0: al via la ripresa

Live Roma-Como 0-0: al via la ripresaLa ripresa del campionato vede la Roma impegnata in una sfida fondamentale contro il Como all'Olimpico.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

UN MIRACOLO! ALLEGRI VINCE CON DUE UOMINI IN MENO! Lecce Milan 0-2

Argomenti discussi: Roma-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Roma-Milan come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario; Dove vedere Roma-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Roma-Milan: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote.

Roma-Milan live 0-0, risultato in diretta della partita di Serie A: Malen il più pericolosoLa diretta live di Roma-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Live | Roma-Milan 0-0: inizia la ripresa, nessun cambio per GasperiniIndubbiamente la partita con il Milan è quella che ruba tutti i pensieri. Nella ... msn.com

Serie A, dopo i primi 45' Roma-Milan 0-0: sfida per la Champions Gli altri risultati: Juventus-Napoli 3-0, Inter-Pisa 6-2; Fiorentina-Cagliari 1-2; Como-Torino 6-0; Atalanta-Parma 4 a 0; Genoa-Bologna 3 a 2. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.r - facebook.com facebook

Le ufficiali di Roma-Milan Pulisic parte dalla panchina x.com