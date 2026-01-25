LIVE Musetti-Fritz Australian Open 2026 in DIRETTA | sfida di cartello tra n5 e n9!

Benvenuti alla diretta dell’ottavo di finale degli Australian Open 2026 tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz. Seguiremo passo dopo passo l’incontro tra il numero 5 e il numero 9 del tabellone, offrendo aggiornamenti puntuali e dettagliati sull’andamento del match. Restate con noi per tutte le novità in tempo reale su uno degli incontri più attesi del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ottavo di finale degli Australian Open 2026 tra Lorenzo Musetti e l’americano Taylor Fritz. Settimo confronto diretto tra i due tennisti con la situazione in perfetta parità. A livello Slam l’unica sfida risale allo splendido successo che l’azzurro colse ai quarti di finale di Wimbledon 2024. Il vincente del match troverà ai quarti il serbo Novak Djokovic, che ha beneficiato del forfait del ceco Jakub Mensik. Musetti, ventitreenne di Carrara, si presenta all’importante appuntamento da numero 5 del ranking ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Fritz, Australian Open 2026 in DIRETTA: sfida di cartello tra n.5 e n.9!

LIVE Musetti-Machac, Australian Open 2026 in DIRETTA: la sfida di cartello del 3° turnoBenvenuti alla diretta dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Tomas Machac, valido per il terzo turno degli Australian Open 2026.

Australian Open 2026, esame derby per Sinner e sfida contro Fritz per Musetti: in palio i quarti di finaleLunedì agli Australian Open 2026 vede protagonisti Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, impegnati in incontri di qualificazione ai quarti di finale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Musetti-Fritz vale un posto nei quarti: quando e dove vederla; Australian Open, la diretta: Sinner avanti, Musetti sfiderà Fritz. Djokovic vince con record; Australian Open: Musetti maratoneta, passa al 5° e trova Fritz. Impresa Darderi, è agli ottavi; LIVE Musetti-Collignon 4-6, 7-6, 7-5, 3-2 rit. Australian Open 2026 in DIRETTA: sarà derby con Sonego! Il belga si arrende ai crampi.

Musetti-Fritz, Australian Open 2026: orario, tv, programma, streamingLorenzo Musetti sarà protagonista (non prima delle 04:00 italiane di lunedì 26 gennaio) del match contro l'americano Taylor Fritz, valido per gli ottavi ... oasport.it

Musetti-Fritz, Australian Open 2026: a che ora e dove vederla in direttaMusetti-Fritz si gioca lunedì 26 gennaio non prima delle 4 ora italiana sul campo della Rod Laver Arena e sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili su Dazn, TimVision, ... today.it

Australian Open 2026, il programma di lunedì 26 gennaio: a che ora giocano Sinner-Darderi e Musetti-Fritz - facebook.com facebook

Taylor Fritz e la tendinite verso Musetti: “La gamba mi condiziona in risposta, lui mi ha già battuto…” - x.com