Benvenuti alla diretta testuale dell'incontro tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, valido per gli ottavi di finale degli Australian Open 2026. Seguiremo minuto per minuto le fasi più significative di questa partita, offrendo aggiornamenti accurati e puntuali. Rimanete con noi per seguire l’evolversi di uno degli incontri più interessanti del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DARDERI DALLE 8.00 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ottavo di finale degli Australian Open 2026 tra Lorenzo Musetti e l’americano Taylor Fritz. Settimo confronto diretto tra i due tennisti con la situazione in perfetta parità. A livello Slam l’unica sfida risale allo splendido successo che l’azzurro colse ai quarti di finale di Wimbledon 2024. Il vincente del match troverà ai quarti il serbo Novak Djokovic, che ha beneficiato del forfait del ceco Jakub Mensik. Musetti, ventitreenne di Carrara, si presenta all’importante appuntamento da numero 5 del ranking ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Fritz, Australian Open 2026 in DIRETTA: all’alba l’ottavo più affascinante del torneo

