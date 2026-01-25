LIVE Italia-Grecia Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | il Settebello a caccia del podio

Benvenuti alla cronaca in tempo reale della partita tra Italia e Grecia, valida per gli Europei di pallanuoto 2026. Seguiremo passo dopo passo l'incontro che vede il Settebello impegnato nella conquista del podio. Restate con noi per aggiornamenti accurati e immediati sull'andamento della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Grecia, Europei pallanuoto 2026, il palio c’è la medaglia di bronzo. Archiviata la partita persa contro la Serbia, il Settebello torna in vasca con l’obiettivo di salire sull’ultimo gradino del podio continentale. Gli azzurri guidati da Sandro Campagna, rinnovati dalla presenza di numerosi giovani, hanno dimostrato carattere durante la semifinale. Come detto dopo il buon inizio ai gironi il Settebello si è arreso in semifinale contro i padroni di casa della Serbia per 17-3. Partita combattuta ma mai veramente alla portata della nazionale azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

