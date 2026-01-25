LIVE Italia-Grecia 1-7 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | Settebello in difficoltà!

Segui in tempo reale l'andamento della partita tra Italia e Grecia ai Campionati Europei di pallanuoto 2026. Attualmente, il punteggio è 1-7 a favore della Grecia, con il gol di Kalegeropoulos. Resta aggiornato per tutte le novità e le azioni principali della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.56 Gol di Kalegeropoulos, altro tiro di potenza, Italia-Grecia 1-7. 3.25 Gol di Papanastasiou, beffato Del Lungo, Italia-Grecia 1-6. 5.08 Anticipato Gianazza davanti al portiere. 6.17 Murato Balzaretti. 6.52 Gol di Kalogeropoulos, incrocio sul secondo palo, Italia-Grecia 1-5. 7.55 Inizia il secondo quarto, palla alla Grecia. Finisce il primo quarto Italia-Grecia 1-4. 1.55 Goooooooool, Ferrero, finalmente si sblocca il Settebello, Italia-Gracia 1-4. 2.03 Gol di Argyropoulos conclusione potente, Italia-Grecia 0-4. 2.31 Traversa di Carnesecchi. 3.22 Gol di Argyropoulos tutto solo non sbaglia, Italia-Grecia 0-3.

