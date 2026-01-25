LIVE Italia-Grecia 0-2 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | Settebello in difficoltà!
Segui la diretta della partita Italia-Grecia agli Europei di pallanuoto 2026. Attualmente, il Settebello si trova in svantaggio con un punteggio di 0-2. Aggiorna la pagina per ricevere gli ultimi commenti e i risultati in tempo reale. Restiamo aggiornati sui momenti salienti di questa sfida tra le nazionali, in un confronto che si preannuncia equilibrato e intenso.
4.51 Tiro di Cassia che finisce fuori con una deviazione. 5.28 Gol di Kakaris, beduina che non lascia scampo, Italia-Grecia 0-2. 6.16 Gol di Gkiouvetsis che approfitta di una disattenzione azzurra, Italia-Grecia 0-1. 6.37 Del Lungo salva la porta azzurra. 7.01 Tiro di Dolce che viene parato dal portiere greco. 7.55? Inizia il primo quarto palla alla Grecia. 16.58 Tutto pronto per l'inizio della finale per il terzo posto. 16.55 Atleti in piscina, inni nazionali in corso. 16.50 Questo il team greco: 1 E. ZERDEVAS 2 K. GENIDOUNIAS 3 D. SKOUMPAKIS 4 K.
LIVE Italia-Grecia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: il Settebello a caccia del podioBenvenuti alla cronaca in tempo reale della partita tra Italia e Grecia, valida per gli Europei di pallanuoto 2026.
LIVE Italia-Grecia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.42 La Grecia invece è stata fermata dall'Ungheria, ponendo fine ai sogni di gloria ma non ad una medaglia. oasport.it
LIVE Italia-Grecia 13-15, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: prima sconfitta del Settebello, ellenici superioriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.28 Può terminare qui questa cronaca in Diretta e in Live con la speranza che il Settebello trovi la reazione ... oasport.it
