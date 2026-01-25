LIVE Italia-Grecia 0-0 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | si parte!

Segui in tempo reale la partita tra Italia e Grecia ai Campionati Europei di pallanuoto 2026. La gara, attualmente sul punteggio di 0-0, si svolge in diretta con aggiornamenti costanti. Restate con noi per tutte le informazioni e gli sviluppi dell'incontro, mentre gli atleti si preparano a scendere in acqua e gli inni nazionali sono in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 Atleti in piscina, inni nazionali in corso. 16.50 Questo il team greco: 1 E. ZERDEVAS 2 K. GENIDOUNIAS 3 D. SKOUMPAKIS 4 K. GKIOUVETSIS 5 S. ARGYROPOULOS 6 A. PAPANASTASIOU 7 N. GKILLAS 8 E. KALOGEROPOULOS 9 A. CHALYVOPOULOS 10 K. KAKARIS 11 D. NIKOLAIDIS 12 N. PAPANIKOLAOU 13 P. TZORTZATOS 14 E. POUROS 16.46 Questa la rosa dell'Italia: 1 M. DEL LUNGO 2 F. CASSIA 3 J. ALESIANI 4 M. DEL BASSO 5 F. FERRERO 6 E. DI SOMMA 7 V. DOLCE 8 T. GIANAZZA 9 M. IOCCHI GRATTA 10 L. BRUNI 11 F. CONDEMI 12 A. CARNESECCHI 13 F. DE MICHELIS 14 A.

