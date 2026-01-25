Segui la diretta del Grand Prix d’Amerique 2026 per gli aggiornamenti in tempo reale. Oggi, Hokkaido Jiel si aggiudica la vittoria, con Frank Gio che termina in quarta posizione. Restate con noi per gli ultimi aggiornamenti e i risultati. La diretta termina alle 16.30, grazie per averci seguito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 La nostra Diretta testuale termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo live, buon proseguimento di giornata! Quarto posto per Frank Gio, l’unico cavallo italiano al via. Quinta piazza per Harmony Du Rabutin. Beffati Josh Power, secondo, ed Epic Kronos, terzo. Hokkaido Jiel sorprende tutti all’interno e vince! Josh Power prende la testa all’inizio della retta d’arrivo! Josh Power ed Inmarosa secondo e terzo. Attacco di Go On Boy! Epico Kronos supera Keep Going: sono primo e secondo! Francesco Zet prende la testa davanti a Keep Going! Parte bene Keep Going! PARTITI! 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Grand Prix d’Amerique 2026 in DIRETTA: vince Hokkaido Jiel! Frank Gio quarto

LIVE Grand Prix d’Amerique 2026 in DIRETTA: Go On Boy favorito, l’Italia punta su Frank GioBenvenuti alla diretta del Grand Prix d’Amerique 2026, corsa di ippica che si svolge oggi, domenica 25 gennaio, presso l’ippodromo di Vincennes a Parigi.

LIVE Grand Prix d’Amerique 2026 in DIRETTA: via alla gara! Frank Gio unico cavallo italianoSegui in tempo reale il Grand Prix d’Amerique 2026, la prestigiosa corsa di trotto.

